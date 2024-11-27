Капитальный ремонт прошел в школе поселка Колычево Можайского округа

Работы предстоит немало: общая площадь здания составляет 1 568 квадратных метров. В рамках проведения капитального ремонта в школе планируют произвести ремонт фасада, входной группы, кровли, а также всех инженерных систем: отопления, водоснабжения, сантехнического оборудования и электрокоммуникаций. В каждом помещении будет установлено современное оборудование, новые окна, двери и мебель.

В настоящее время сотрудники подрядной организации завершили обследование всего образовательного учреждения и приступили к демонтажным работам. Уже снято старое напольное покрытие и удалены инженерные коммуникации. В декабре планируется начать ремонт кровли в помещении спортивного зала.

На время проведения всех ремонтных работ учащиеся с 5-го по 9-й класс посещают занятия в Гимназии№ 4 на улице Восточной, а начальная школа ходит в местный детский сад. Завершить все работы и открыть обновленную школу планируется к сентябрю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.