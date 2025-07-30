Капитальный ремонт школы в пос Монино Щелкова почти завершен

В средней общеобразовательной школе № 24 имени Сергея Александровича Красовского в поселке Монино Щелкова завершаются масштабные работы по капитальному ремонту. Это событие стало важным шагом в обновлении образовательного учреждения, которое насчитывает более полувека истории, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках капитального ремонта провели комплексное обновление всех элементов здания. Полностью реконструировали фасад, входную группу сделают более современной и удобной для всех участников образовательного процесса. Особое внимание уделили замене кровли и инженерных систем — чтобы обеспечить надежность и комфорт эксплуатации школы на долгие годы. Обновили и внутренние помещения: отделку стен, потолков и полов.

Одним из ключевых аспектов обновления школы станет оснащение классов новой мебелью и современным оборудованием. Это позволит создать комфортные условия для обучения и развития учащихся. В обновленных классах появятся удобные столы и стулья, интерактивные доски, компьютеры и другие технические средства, необходимые для эффективного образовательного процесса.

Впереди у специалистов — благоустройство прилегающей территории. После завершения капитального ремонта школа будет окружена ухоженным и современным пространством. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.

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