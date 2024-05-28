сегодня в 20:37

Капитальный ремонт школы № 3 в Щелкове завершен на 50%

В рамках президентской программы в городском округе Щелково идет ремонт здание школы № 3 на улице Комсомольской, передает пресс-служба администрации городского округа.

На объекте трудятся 65 человек. Сейчас рабочие выполняют демонтаж кровли, обновление фасада и монтаж внутренних инженерных сетей. Параллельно подрядная организация вывозит строительный мусор и завозит новые стройматериалы. Работы идут в графике.

Общая строительная готовность объекта превысила 50%. После ремонта все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель. Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.