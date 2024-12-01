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Капитальный ремонт проведут в детском саду Воскресенска в 2025 году

В округе Воскресенск в следующем году капитально отремонтируют детский сад, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Будут выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, а затем работы по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МОУ «Лицей № 23» (здание детского сада) в городском округе Воскресенск.

Двухэтажное здание детского сада 1965 года постройки, общая площадь которого составляет 1169,9 кв. м, расположено по адресу: Московская область, Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, здание 37.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.