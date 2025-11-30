Капитальный ремонт дорог продолжается в Химках

В Химках ведут капитальный ремонт дорожного полотна на улице Центральной в микрорайоне Подрезково. Работы охватывают участок длиной более 1,5 километра и включают замену покрытия и установку новых элементов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В микрорайоне Подрезково на улице Центральной специалисты проводят капитальный ремонт дороги. Участок протяженностью более 1,5 километра соединяет улицы Горная и Комсомольская. По этой дороге ежедневно проезжает около 10 тысяч автомобилей.

На первом этапе рабочие заменили бордюры и подняли колодцы. В настоящее время ведется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. После завершения этих работ специалисты нанесут дорожную разметку, установят искусственные неровности, а также проведут уборку и планировку прилегающей территории.

Капитальный ремонт дорог продолжается и на других улицах Химок. На улице 9 Мая полностью удалили старое покрытие, установили новый бортовой камень, заменили люки и дождеприемники. Аналогичные работы ведутся на улице Молодежная в Новых Химках и в квартале Терехово-Ивакино. Завершить все работы планируют до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.