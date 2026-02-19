Капибары родили тройню в Московском зоопарке

Московский зоопарк в 2025 году принял более 310 животных и получил потомство редких видов, включая потто, мартышку Дианы и бурую гиену. Об этом генеральный директор Светлана Акулова сообщила «Вечерней Москве» .

В феврале зоопарк отметил 162-летие. Впервые здесь появилась пятнистая генета. Самец уже адаптировался, обитает в многоуровневом вольере и питается мясом, грызунами, перепелиными яйцами, фруктами и овощами.

16 сентября родился детеныш краснокнижного примата потто. Его выкармливали смесью каждые три часа и делали массаж для пищеварения. В недельном возрасте малыш весил 50 граммов, сейчас он стабильно набирает вес.

В семье капибар в феврале появился самец Нолик, в сентябре — еще две самки. Детеныш родился и у краснокнижной мартышки Дианы. Потомство также получили капуцины-плаксы, равнинные гориллы, морские котики, дагестанские туры, такины и другие виды.

Впервые в истории российских зоопарков родился детеныш бурой гиены. После гибели самки Лады зоологи выходили малыша Акелу вручную.

В феврале из ЮАР доставили более 30 ядовитых змей, включая мамб и щитковых кобр. В Центр воспроизводства прибыли редкие какаду инка, а также спасенные розовые пеликаны и белый сип.

