Каннибал-шизофреник Железный Клык пришел в себя в психбольнице

Серийный убийца по прозвищу Железный Клык и Сатана Николай Джумагалиев пришел в себя в психбольнице в Казахстане. Также каннибалу-шизофренику впервые за 35 лет разрешили позвонить семье, сообщает SHOT .

На счету людоеда 10 жертв. Джумагалиева положили на принудительное лечение в казахстанскую психбольницу в селе Актас. У него диагностировали шизофрению. Мужчина десятки лет был невменяем и не мог внятно говорить. Медики перепробовали различные методы лечения и только последний дал положительный результат.

Сейчас серийный убийца снова может нормально общаться, а также отвечать на вопросы.

Недавно главврач психбольницы подтвердил, что у этого пациента удовлетворительное состояние, также он разрешил 5-минутный звонок родственникам. Железный Клык попросил связать его с племянницей, которая согласилась на общение. Теперь маньяк будет общаться с родственницей дважды в месяц, если у него снова не обострится заболевание. Доктор не исключает, что есть риск отката на активную стадию шизофрении.

Джумагалиев начал убивать в 1979 году. Он ловил своих жертв около трасс. Убийца пил их кровь и ел мясо, считая, что они якобы дадут ему сверхъестественные способности.

«Железный Клык считал женщин нечистыми и порочными после того, как заразился сифилисом и трихомонозом от бывших девушек. После этого он начал свою охоту на женщин», — поделился частный детектив Максим Заболотный.

Он добавил, что к первому убийству Джумагалиев готовился очень серьезно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.