Кандидат в депутаты муниципального Совета Жуковского встретился с Дмитрием Медведевым

Приход во власть людей, которые участвуют сейчас в самой важной, сложной работе в нашей стране — это веление времени. «Единая Россия» дает таким кандидатам возможность получить практические навыки, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Одним из участников встречи стал наводчик парашютно-десантного взвода 106 ВДД в/ч 41450 Минобороны Денис Козлов. Участник СВО участвует в выборах в муниципальный Совет депутатов Жуковского Московской области.

Его вопрос Дмитрию Медведеву касался дальнейших планов «Единой России» по поддержке военнослужащих, которые захотят участвовать в выборах в областной парламент или Государственную Думу.

Председатель партии обратил внимание, что «Единая Россия» продолжит поддерживать кандидатов — участников СВО в ходе думской кампании.

«Вы уже получили определённый запас знаний не только в практической работе, в СВО, но и в ходе обучения. Дополнительные знания, курсы и лекции — это всё необходимо и будет происходить. Мы не просто так проводим встречи с ребятами и девушками, которые участвовали, участвуют в СВО, не просто так поддерживаем. Должна происходить кадровая ротация, должны приходить люди, которые получили особые навыки и знания», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

После встречи Денис Козлов пояснил, что для участия в выборах кандидаты должны обладать необходимыми навыками и знаниями.

«Мне удалось задать вопрос Дмитрию Медведеву, и он касался перспектив подготовки ветеранов к думским выборам. Ведь чтобы такие как мы могли не просто участвовать, а стать конкурентоспособными на больших выборах, требуется серьёзная подготовка. Начинать нужно заранее, развивая навыки и знания, чтобы успешно работать на федеральном уровне», — сказал Денис Козлов.

Выборная кампания цикла ЕДГ-2024 проходит с учетом специальной военной операции. На муниципальных выборах в Московской области в выборах участвуют 11 кандидатов, принимавших участие в специальной военной операции. Всем им оказывается необходимое сопровождение на всех этапах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.