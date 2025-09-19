Канал «ФедералПресс» теперь доступен в MAX

Там будут делиться самыми свежими новостями и аналитическими материалами.

«Запуск канала в МАХ — стратегический шаг для усиления прямого и честного диалога с аудиторией во всех уголках страны. Здесь мы будем освещать ключевые события жизни регионов РФ, доносить позицию первых лиц и предоставлять экспертизу событий», — отметила главный редактор издания Наталья Оксак.

Напомним, аудитория мессенджера превысила 35 млн человек. В МАХ уже появились каналы президента РФ, на который за первые сутки подписалось более 150 тыс. человек, правительства, а также губернаторов и лидеров общественного мнения