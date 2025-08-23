Канадский суд утвердил убой 400 страусов из-за угрозы птичьего гриппа

сегодня в 05:27

Апелляционный суд Канады оставил в силе решение об уничтожении около 400 страусов на ферме в Британской Колумбии из-за риска распространения высокопатогенного птичьего гриппа.

Как сообщает Washington Post, владельцы фермы с декабря 2022 года пытались оспорить постановление властей об отбраковке поголовья после подтверждения случаев заболевания среди птиц.

Массовый забой является стандартной международной практикой борьбы с эпизоотиями — во время текущей вспышки птичьего гриппа в мире уже уничтожено более 120 миллионов кур.

Владельцы страусиной фермы организовали кампанию «Спасите наших страусов» и получили поддержку со стороны министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего, но суд признал приоритетом эпидемиологическую безопасность.