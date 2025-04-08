Камеры видеонаблюдения в Москве опознают людей почти со 100% результативностью

Заместитель начальника управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий города Москвы Евгений Храмов сообщил журналистам, что в столице одновременно используют четыре отечественных алгоритма для распознания лиц, что приносит почти 99% результативности.

Храмов отметил, что видеоаналитика не исключение. В этом случае Москва также использует передовой опыт. По его словам, такой системы нет больше нигде.

«У нас построена мультивекторная система аналитики, когда несколько (в данном случае четыре) отечественных алгоритма занимаются распознаванием лиц. Таким образом точность распознания лиц достигает почти 99%. Кроме того, город имеет опыт компетенции в компьютерном зрении», — сообщил Храмов.

В случае происшествия жители могут обратиться в систему видеоархива. Кадры с подъездных камер хранятся в течение пяти дней. Обращаться следует по номеру телефона: +7(495)587-00-02. С полученным номером заявки затем обратиться в правоохранительные органы по месту происшествия.