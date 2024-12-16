Камеры с ИИ начали устанавливать в рамках проекта «50 умных ФОКов» в Подмосковье

В Подмосковье реализуется проект «50 умных ФОКов». В рамках него на выбранных объектах начали устанавливать камеры с искусственным интеллектом, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Два года назад мы заключили первое ГЧП в стране в спорте в ИТ-сфере. Начали отрабатывать наши спортивные школы. Это была наша первая задача, и сейчас скрупулезно разбираем каждую спортивную школу», — рассказал Абаренов в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Всего в регионе 327 крупных ФОКов. При максимальной загрузке они могут принять 173 млн посетителей в год. В рамках приоритетного проекта «50 умных ФОКов» было отобрано 50 комплексов. Их максимальное посещение в год — 26,5 млн посетителей.

В них начали устанавливать камеры с искусственным интеллектом, которые могут анализировать и автоматически выдавать данные по загрузке. Так, например, средняя загрузка ФОКа «Юбилейный» в Химках на бумаге — 315 тыс. посещений в год. Благодаря электронному расписанию стало ясно, что загрузка данного объекта — 200 тыс. посещений в год.

«Вы знаете, что доступность, массовость спорта — один из национальных приоритетов. Мы весьма заметные мероприятия проводим в этом направлении. Будем и дальше строить центральные стадионы, футбольные поля с подогревом, ФОКи, бассейны и ледовые арены. Такой запрос есть — это очевидно. Наша задача, чтобы все то, что мы запускаем, вводим, работало эффективно», — добавил губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. В Подмосковье проводят заметные мероприятия в этом направлении.

«Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи, бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов», — отметил губернатор.