Камеры помогли найти преступника, облившего женщин химикатами в Щелкове

Момент нападения мужчины на проходящую мимо женщину с химической жидкостью зафиксировала камера «Безопасного региона». На записи мужчина в длинной куртке идет навстречу девушке, которая разговаривает по телефону. Сначала он проходит мимо жертвы, но затем резко разворачивается, догоняет ее и выливает жидкость из бутылки. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Инцидент произошел на придомовой территории по ул. Комсомольская, дома № 20 и 16 в поселке Монино Щелкова. В результате нападения потерпевшую госпитализировали в медучреждение с ожогами лица и тела.

Злоумышленник не ограничился одной жертвой и напал на несовершеннолетнюю девушку, причинив ей ожоги ног. Мужчина подходил к незнакомым женщинам сзади и внезапно выплескивал в лицо неизвестную едкую жидкость.

Записи с камер видеонаблюдения «Безопасный регион» помогли установить личность преступника. Следственным отделом по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников МУ МВД России «Щелковское», удалось установить личность и задержать нарушителя.

Подозреваемым оказался житель поселка Монино, 1992 года рождения. Мужчина впоследствии признался в содеянном. На время расследования в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.