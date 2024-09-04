Камеры «Безопасного региона» помогли выявить 66 нарушителей в Богородском округе

В Богородском округе с мая по август текущего года система «Безопасный регион», включающая в себя сеть видеокамер, зафиксировала 66 нарушений сброса отходов на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самым проблемным местом, где выявлено наибольшее количество нарушений, оказалась контейнерная площадка на улице Жарова в Ногинске. Здесь камерами установлено 40 случаев незаконного сброса крупногабаритного и строительного мусора. Нарушения по утилизации строительных отходов также зафиксированы камерами на контейнерных площадках в Кудиново, Балобаново, Ивашево и Обухово.

Механизм работы системы «Безопасный регион» прост. Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф. Размер штрафа для граждан — до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., для юрлиц — до 200 тыс. рублей.

Больше половины штрафов было выписано владельцам фургонов, которые, как правило, складируют строительные отходы на контейнерных площадках, не предназначенных для этого типа отходов. Для утилизации строительного мусора необходимо обратиться к специализированным организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортировку и переработку строительного мусора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.