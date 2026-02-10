Камеры «Безопасного региона» зафиксировали ДТП на перекрестке в Истре

ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Советская в Истре. Автомобиль темного цвета проехал на красный сигнал светофора и на высокой скорости столкнулся с машиной серебряного цвета. В результате аварии никто не пострадал.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» помогли зафиксировать момент происшествия и позволяют оперативно установить виновника. Соблюдение правил дорожного движения остается важным условием безопасности на дорогах.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев отметил, что при возникновении спорных ситуаций граждане могут обратиться в полицию с заявлением о приобщении видеозаписи к материалам дела. Информацию о наличии камер, продлении срока хранения или получении записи можно узнать по телефону 8 (498) 602-00-01.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.