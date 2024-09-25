Камень или мутант: в Кузбассе жителей напугала странная паучиха

«Это самка паука крестовика. Осенью она достигает предельных размеров и размножается. Она имеет, как и все пауки, ядовитые железы. Чтобы яд начал действовать, он должен попасть в кровь. Эти пауки кожу человека не прокусывают, опасности не представляют», - сказал журналистам Профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов Кемеровского государственного университета Николай Скалон.

По его словам, все дело в том, что осенью насекомое, как и многие другие, размножается и достигает максимальных размеров. В ее внешнем виде нет ничего обычного.

Однако самка крестовика может быть и опасна: если яд из ее желез ввести в кровь, то результаты отравления все же будут.