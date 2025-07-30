Камбоджийцы провели ритуал на привлечение смерти к командиру войск Таиланда

В Юго-Восточной Азии жители Камбоджи организовали мистический обряд против тайского военачальника. Церемония была направлена на генерал-лейтенанта Бунсина Пхаткланга, командующего вторым округом сухопутных сил Таиланда, и имела целью вызвать его преждевременную смерть, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bangkok Post.

Кхмерские магические практики имеют глубокие исторические корни, уходящие во времена могущественной империи Ангкор. Эти эзотерические традиции, включающие как «черные», так и «белые» направления, широко известны по всему региону.

Жители Камбоджи провели обряд, который должен привлечь преждевременную смерть к Пхатклангу. На опубликованных кадрах видно, что камбоджийцы в специальных нарядах проводили ритуал и несколько раз что-то втыкали в лицо тайского военного, фото которого предварительно распечатали в большом формате.

После распада древнекхмерской империи ее ритуальные традиции не исчезли, а были переняты новыми государствами, возникшими на ее территории. Так магические обряды распространились не только в современной Камбодже, но и в Таиланде (бывшем Сиаме — ред.), а также в районах нынешнего Лаоса, где ранее существовали королевства Лансанг, Вьентьян и Чампасак.

В современном Таиланде и Камбодже сохраняется древняя традиция: потомственные брахманы, служащие при дворе, продолжают выполнять важные церемонии с участием королевских особ. Особое значение имеет ежегодная церемония Распашки королевской борозды. Этот ритуал не только связывает монархов с земледельческими традициями их народов, но и имеет практическое значение — по его результатам делаются предсказания об урожайности предстоящего сельскохозяйственного сезона.