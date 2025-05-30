Калужские власти массово подают иски на Tg-каналы из-за видео со сбитыми БПЛА

Власти Калужской области массово подают иски на Telegram-каналы, страницы в VK и сайты из-за размещения видеороликов с уничтожением беспилотников, сообщает Mash .

За май было подано в суд 42 подобных иска, за два месяца — 50. Также еще 60 исков готовятся. За это нарушение с ответчиков требуют 30 тыс. рублей, а в случае повтора возможен максимальный штраф в 200 тыс. рублей.

Управление административно-технического контроля Калужской области просматривает паблики в Сети, скринит посты с нарушениями и отправляет в мировой суд. Уже там принимается решение, а штраф отправляют через сайт «Госуслуги». Это делается по закону региона об административных правонарушениях. Осенью в документ были внесены правки.

Подобная ситуация, но не в таком масштабе есть и в других субъектах РФ. В Твери подали иск в отношении трех СМИ, которые разместили у себя фото последствий прилетов дронов. За аналогичное нарушение оштрафовали жителя Тулы, еще два таких иска рассматривают. В Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Рязани и Липецке, куда чаще прилетают украинские БПЛА, решили вопрос разговорами.

Также в Крыму после залитых снимков и видеороликов к авторам оперативно приехали силовики, нарушители обещали больше так не поступать.