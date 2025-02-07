Калужская область вошла в топ среди регионов в области цифровой трансформации

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что Калужская область показывает выдающиеся результаты в области цифровой трансформации, занимая ведущие позиции среди регионов России, сообщает «Бриф24» .

Он также подчеркнул, что регион является одним из самых прогрессивных в стране, где активно внедряются новые технологии.

Эту информацию подтвердил и губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале, выразив благодарность министру за высокую оценку деятельности региона.

На итоговом заседании министерства цифрового развития региона акцентировалось внимание на достижениях, способствующих улучшению жизни жителей Калуги.

В рамках проекта «УЦН 2.0» девять небольших населенных пунктов получили доступ в Сеть, что в общей сложности охватило 20 тысяч жителей.

В рамках федерального проекта «Государство для людей» были завершены работы по пяти жизненным ситуациям и проведена перенастройка процессов по 18 направлениям для удобного получения социальных услуг. В электронный формат на «Госуслугах» было переведено 88 наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг.

Губернатор объявил, что в 2024 году Калужская область впервые вошла в топ-20 регионов по качеству жизни, хотя впереди еще много задач.