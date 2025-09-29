Калькулятор возраста: в России представили уникальную разработку

сегодня в 18:38

Нижегородский университет имени Лобачевского и сеть клиник «Атлас» представили первый национальный калькулятор биологического возраста. Он учитывает композиционный состав тела и основывается на 74 показателях, сообщает Газета.ru .

«Из-за сложности процесса старения найти какой-либо один показатель скорости биологического старения невозможно. В парадигме превентивной медицины и медицины долголетия наряду с классическими методами диагностики необходимы интегративные», — рассказал специалист превентивной медицины Кирилл Белан.

По его словам, определение биологического возраста позволяет комплексно рассмотреть множество биомаркеров и дать беспристрастную оценку скорости старения организма.

Для определения истинного возраста организма необходимо предоставить образец крови и выполнить биоимпедансометрию для анализа структуры тела. Полный пакет услуг, включающий в себя все необходимые анализы, вычисление биологического возраста и итоговую консультацию специалиста в области профилактической медицины, обойдется в 35 000 рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.