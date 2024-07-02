Калининградец внезапно нашел 12 млн руб на оплату долга после ареста Mercedes

Бизнесмен из Калининграда оплатил долг в 12 млн руб после ареста авто и счетов

После ареста своей иномарки Mercedes бизнесмен из Калининграда оплатил долг 12 млн рублей в государственный бюджет, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на региональное УФССП.

Ранее судебные приставы заблокировали банковские счета и автомобиль мужчины, который был руководителем одной из калининградских компаний. Коммерсанту было предписано выплатить 11,8 миллиона рублей в качестве компенсации за ущерб, который причинила клиентам его организация.

Мужчина сначала отказался выполнять финансовые обязательства, однако после ареста «немца» и счетов бизнесмен решил полностью выплатить свой долг государству.