Калининград и Магадан увеличили рождаемость благодаря новым мерам поддержки

Губернаторы Калининградской и Магаданской областей сообщили о росте рождаемости в своих регионах в 2025 году благодаря внедрению новых мер поддержки семей, сообщает Life.ru .

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что 26 российских регионов фиксируют рост рождаемости. В числе лидеров оказались Калининградская и Магаданская области. Губернаторы этих регионов рассказали, какие меры помогли изменить демографическую ситуацию.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что впервые за восемь лет удалось не только остановить снижение рождаемости, но и повысить суммарный коэффициент. За 11 месяцев 2025 года этот показатель составил 1,218 при плановом значении 1,19. В регионе внедрили федеральные меры поддержки, выбрав наиболее востребованные выплаты и услуги для семей. За этот период помощью воспользовались 3 460 семей, что превышает годовой план.

В области также создана Единая служба репродуктивного выбора, где женщины получают комплексное сопровождение для сохранения беременности. Беспрозванных сообщил, что в 2026 году выплаты сохранятся, а также появится новая разовая выплата для новорожденных без учета критериев нуждаемости.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал, что в 2025 году в регионе вырос коэффициент рождаемости, а за пять лет число многодетных семей увеличилось на 49%. С 2026 года семьям при рождении второго ребенка начнут компенсировать часть расходов на коммунальные услуги. Женщинам из числа коренных народов Севера увеличили выплаты при рождении детей, а семьи с пятью детьми смогут получить средства на покупку автомобиля.

