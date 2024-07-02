Калининград и Ямало-Ненецкий автономный округ применят цифровые практики Подмосковья

Онлайн-калькулятор расчета количества проверок при строительном надзоре, разработанный Главгосстройнадзором Московской области, будут применять в Калининграде и в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сервис направлен на снижение административной нагрузки на бизнес. В среднем благодаря использованию сервиса число проверок при строительном надзоре снижается на 15%.

«Умный» калькулятор контрольно-надзорных мероприятий, планируемых к проведению государственным строительным надзором на объектах строительства, позволяет застройщикам точно рассчитать количество контрольно-надзорных мероприятий.

Сервис доступен в онлайн-режиме: застройщику необходимо заполнить специальную форму с указанием параметров объекта, по которым сервис рассчитает количество проверок.

Внедрение калькулятора позволяет застройщикам самостоятельно рассчитать количество проверок и выбрать режим взаимодействия с надзорными органами: самообследование в режиме онлайн, очная проверка на этапах строительства, итоговая проверка по завершении возведения здания.

В калькуляторе расчета проверок в зависимости от объекта и его технических показателей к базовому показателю (50 баллов) добавляются или отнимаются коэффициенты. В итоге сумма баллов на каждые десять предусматривается проведение одной проверки.

Ранее онлайн-калькулятор расчета количества проверок при строительном надзоре внедрили в Воронежской области и республике Башкортостан. Всего же на портале АСИ «Смартека» размещены, а значит рекомендованы к внедрению в регионах РФ 9 цифровых практик Главгосстройнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.