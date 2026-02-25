«Калашников» создал первый в РФ боеприпас с дальностью полета более 100 км
Фото - © Концерн "Калашников"
Отечественный концерн «Калашников» первым в стране разработал комплекс с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса «КУБ-10МЭ», дальность полета у него составляет свыше 100 км, сообщает пресс-служба концерна.
Этот комплекс сделан в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения УБ в зоне СВО. У него его принципиальные отличия — наличие оптико-электронной системы наведения, позволяющей поражать движущиеся цели, более высокая защищенность от средств РЭБ и ПВО. Еще в комплексе есть система аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой с борта информации.
Это вооружение нужно для высокоточного поражения небронированной и легкобронированной военной техники противника, а также бронетранспортеров, элементов командных пунктов ЗРК, включающих машины с радиоэлектронными средствами, бойцов в средствах индивидуальной бронезащиты и т. д.
Новый «КУБ-10МЭ» может выполнять поставленные задачи на высотах от 80 до 1800 м с крейсерской скоростью 120 км/ч, круглосуточно, в простых и сложных погодных условиях, при ветре с порывами до 10 м/с, в диапазоне температур от минус 30 до плюс 40 градусов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.