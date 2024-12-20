Какой молодец: психолог рассказала о причинах синдрома отличника

Психолог Инга Толстых заявила, что синдром отличника, когда человек стремится во всем быть самым лучшим и может страдать от перфекционизма, формируется с детства — в садике и школе. Там всегда внушается, что хороший ребенок — тот, кто примерно себя ведет и получает «пятерки», сообщает сайт «Узнай.ру».

«В семье тоже прослеживается этот нарратив. Пятерками гордятся, их ждут, а другие оценки могут обесцениваться, быть нежелательными», — сказала специалист.

Для преодоления синдрома отличника для начала надо признаться, что он есть, и постараться поменять поведенческие паттерны: выписать себе плюсы и минусы этой особенности характера, перестать сравнивать себя с другими, начать сравнивать себя с собой вчерашним и бороться с внутренним критиком.

Кроме того, полезно мотивировать себя к изменениям и научиться наслаждаться процессом, а не результатом. Иногда можно поискать что-то, что можно делать для себя, а не на публику.