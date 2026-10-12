Какой город в России быстрее всех в 5G — данные TelecomDaily

После запуска 5G в России самые высокие максимальные скорости мобильного интернета зафиксированы в сетях МТС в Москве и Уфе.

Аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily изучили максимальные скорости мобильного интернета в 5 городах-миллионниках, где уже работает 5G: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе.

Замеры проводились в сетях всех операторов «большой четверки». Учитывался максимум независимо от типа сети — как 5G, так и LTE.

Скорости 5G в Москве

В столице 5G представлена у всех четырех операторов. Наибольшую максимальную скорость загрузки показала МТС — 1,16 Гбит/с. У «Мегафона» этот результат составил 577,1 Мбит/с, у «Билайна» — 489,5 Мбит/с, у Т2 — 292,4 Мбит/с. Об этом сообщает агентство со ссылкой на свое исследование.

Самая высокая максимальная скорость среди всех пяти городов отмечена в Уфе — 1,49 Гбит/с. Там 5G пока доступна только у МТС.

Если же брать в расчет и 5G, и LTE, то средний максимум по 4 операторам в Москве составил 629,2 Мбит/с на загрузку и 115,4 Мбит/с на отдачу данных.