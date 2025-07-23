Какое будущее россиянам готовят цифровые двойники

В ближайшем будущем у россиян появятся цифровые двойники — профили на «Госуслугах», в которых будет храниться вся информация о их образовании, карьере и не только, сообщает «Секрет Фирмы» .

На данный момент в Госдуме уже анонсировали «Цифровой профиль молодого человека», куда занесут данные о россиянах моложе 35 лет.

«Сведения разрозненные уже есть. Задача — их консолидировать, сделать так, чтобы молодой человек сам видел о себе информацию, участвуя в различных программах, работая где-то, участвуя в конкурсах, сдавая кровь и так далее», — объяснил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев.

Цифровой профиль будет формироваться только при согласии самого гражданина, а все данные будут подгружаться в личный кабинет по запросу пользователя.

Цифровые профили, по сути, становятся инструментом саморефлексии: человек может видеть, как складывается его жизненная траектория, и корректировать ее.