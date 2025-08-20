Какая-то порнография: омское мороженое в форме косточки рассердило покупателей

Омское детское мороженое в виде косточки рассердило покупателей из-за нецензурных ассоциаций. Если отгрызть сладость определенным образом, то она начинает напоминать мужской пенис, сообщает « Подъем ».

Пользователям не нравится, что продукт ориентирован прежде всего на детей, но сделан в виде собачьей косточки. По их словам, если откусить верхушку мороженого, то оно начинает напоминать мужской половой орган.

Представители компании-изготовителя рассказали «Подъему», что сделали сладость в виде косточки, поскольку на упаковке изображена собака фиксика Нолика — Кусачка. С такой формой изделие выпускали уже два года. «Информационный скандал» при этом произошел только недавно.

«А уж в какую сторону у кого гуляет фантазия в итоге… На это мы не можем повлиять», — добавил представитель компании-изготовителя.