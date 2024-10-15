Злоумышленники используют университеты и студентов в своих интересах

В России планируется усилить контроль за процессом привлечения зарубежных студентов. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин рассказал, как недобросовестные посредники содействуют иностранным гражданам в поступлении в российские университеты.

По его словам, существует три ключевых способа, с помощью которых студенты из-за границы могут поступить в российские университеты через посреднические агентства.

«Первая схема: „мы расскажем вам, как сложно поступить в российский вуз, но мы существенно упростим вам процессы поступления и подготовки документов“. Вторая: „мы, действительно, подготовим вас к поступлению в российский вуз, потому что надо и русский язык знать, и по предметам соблюдать определенные требования, и, естественно, возьмем за это деньги“. Третья схема уже чистой воды мошенничество: „мы сделаем так, чтобы вас зачислили“. При этом зачисление может произойти, а может и не произойти», — поделился Илюхин в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что решение о зачислении абитуриента находится в компетенции университетов, которые должны организовать вступительные экзамены.

Когда учебное заведение основывает свои вступительные тесты на мероприятиях, организованных неизвестными лицами в неопределенных условиях, главная ответственность ложится на ректора, который возглавляет приемную комиссию, добавил он. Некоторые университеты, по словам Илюхина, не стремятся к качественному переводу правил приема на английский язык, в то время как в ряде других заведений даже на русском языке правила порой сложны для понимания. Таким образом, возникают реальные проблемы с коммуникацией, заключил эксперт.