Как жители Подмосковья голосовали в первый день муниципальных выборов

По состоянию на 20:00 на территории Московской области, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов, явка избирателей составила 14,35%. На избирательных участках — 10,05%, а дистанционное электронное голосование — 71,43%, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Сегодня в Подмосковье стартовали выборы в Советы депутатов девяти муниципалитетов. На участки приходила как молодежь, так и представители старшего поколения.

В Лыткарино участие в выборах принял Владимир Иванов — военный летчик, председатель общественной организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

«Мы, как люди военные, осознаем всю важность нашего голоса, особенно в это непростое время», — отметил он.

Также активно пенсионеры голосуют в Молодежном. Как сообщила председатель местной участковой избирательной комиссии (УИК) № 1640 Светлана Кирсанова, люди старшего поколения отдают свой голос, общаются с соседями, обсуждают новости.

«Нужно отметить, что для людей старшего поколения выборы всегда были одним из самых важных событий», — рассказала она.

Помимо граждан старшего поколения, в избирательном процессе участвует и молодежь. В частности, молодой житель городского округа Антон Акимов объяснил, почему решил отдать свой голос на выборах.

«У меня всегда была активная гражданская позиция. Считаю, что каждый голос важен. Поэтому, я решил пойти и проголосовать. С выбором уже определился, буду голосовать за кандидата, который помогает людям», — пояснил он.

В голосовании активно участвуют и наши герои — участники специальной военной операции. В Шатуре свой голос на выборах отдал ветеран СВО Александр Фролов, при этом присутствие военнослужащего на участке привлекло внимание многих избирателей.

Участник спецоперации с позывным «Сема» проголосовал на выборах в Дмитровском округе, находясь в краткосрочном отпуске. После посещения УИК боец отправился обратно в зону проведения СВО.

«Для меня важно не только защищать страну на передовой, но и участвовать в ее жизни здесь, в тылу», — подчеркнул военнослужащий.

Еще один участник спецоперации, боец с позывным «Тэд», проголосовал на выборах в Лыткаринском округе с помощью системы дистанционного электронного голосования, находясь в зоне СВО.

Помимо очного визита на избирательный участок и ДЭГ, граждане голосуют и на дому. К примеру, в Шатуре члены УИК работают на выездных голосованиях, предварительно составив списки тех, кто подал соответствующее заявление.

Специально сформированная группа, в состав которой входят члены комиссии и наблюдатели, выезжает по адресам с переносным ящиком для голосования.

Напомним, выборы продлятся еще два дня — 13 и 14 сентября. Из 517 кандидатов 196 выдвинула «Единая Россия». За ходом голосования следят более 600 наблюдателей от партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.