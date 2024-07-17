«Как заколоть себя наркотиками»: в РПЦ озвучили отношение к кремированию умерших

Священник храма святителя Петра митрополит Московский Николай Савченко рассказал о позиции православной церкви в отношении кремации усопших. По его словам, для православного верующего кремация является уничижением традиционного христианского способа похорон и пренебрежительным отношением к своему мертвому телу, пишет Общественная Служба Новостей .

Однако греховность кремации не считается столь тяжкой, и современная церковь хоть и призывает людей придерживаться традиционного погребения в земле, все же отпевает кремированных и не осуждает их.

«Мы не говорим, что те, кто были сожжены, не воскреснут. Воскреснут. Но тем не менее (кремация — ред.) — это примерно то же самое, как если бы мы, будучи живыми и здоровыми людьми, не заботились о своем теле и отравляли его разными вредными привычками», — сказал Савченко.

Он пояснил, что человеку не следует завещать себя кремировать, поскольку это расценивается как грех. По его словам, завещать сжечь свое тело — «это как колоть его наркотиками или заливать алкоголем».

Тем не менее, РПЦ в целом относится к кремации довольно лояльно — она отпевает кремированных усопших и не отказывает им в погребальном обряде, подытожил священнослужитель.