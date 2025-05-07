Как все успеть: треть офисных сотрудников скрывает вторую работу от начальства

Онлайн-сервис «Битрикс24» проанализировал ответы офисных сотрудников и выяснил, что у 85% есть коллеги, которые подрабатывают параллельно своей основной работе и еще 43% сами берутся за дополнительные проекты, сообщает Газета.ru .

Кроме того, 33% респондентов скрывают вторую работу от руководителей, еще 41% ставит начальство в известность, 26% не смогли ответить на этот вопрос. 52% опрошенных работают дистанционно: это позволяет гибко распределять нагрузку.

Большинство участников (83%) ждут от второй работы дополнительного дохода, другие хотели бы развиваться профессионально, попробовать что-то новое или эффективно заполнить время.

В опросе сервиса принимали участие маркетологи, разработчики, бухгалтеры и представители других профессий. Чаще всего подрабатывают специалисты IT и «креативщики» — дизайнеры, копирайтеры, системные администраторы. Также дополнительная деятельность часто интересует юристов, бухгалтеров и рекрутеров.