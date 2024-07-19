Как в Италии: глава Коми предложил запретить детям Интернет

«Закрыть Интернет-пространство для детей. Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в Интернет», — заявил Уйба на заседании регионального Семейного совета.

По словам руководителя региона, он уже обратился к высшему руководству страны с такой инициативой.

«Я бы сократил министерство (министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми — ред). Оставил бы только профессиональный и научный Интернет. От этого общество бы только выиграло, но, к сожалению, пока политической воли нет. Но мы будем все равно эту историю пробивать, — добавил чиновник.

Уйба привел пример Италии, где власти оставили «только дневник, ручку и перо».