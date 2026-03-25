«Как в игре»: священник из Сургута сравнил виртуальные свечи с фастфудом

Настоятель храма в честь святого Луки в Сургуте Николай Ведерников заявил, что виртуальные свечи и часовни не могут заменить личное участие в богослужении, сообщает muksun.fm .

Священник подчеркнул, что церковь присутствует в интернете: у храмов есть сайты и онлайн-трансляции служб. Однако полностью переносить духовную жизнь в цифровую среду недопустимо.

«Здесь может быть очень опасное искушение, когда человек может превратить свою духовную жизнь в некое подобие фастфуда — когда быстро, без особых усилий. И здесь человек, не отрываясь от повседневных занятий, может попытаться перевести свою духовную жизнь в некий онлайн-формат, используя для этого свой телефончик. Ну, как пример, в Интернете сейчас появляются онлайн-часовни, где человек может зажечь некую виртуальную свечу. Там, как в игре, получается: используя кнопочки на телефоне или на компьютере, он перемещает эту свечку на некий виртуальный подсвечничек и как будто бы ставит, тем самым, зажигая ее», — сказал Николай Ведерников.

Священник отметил, что важнее лично прийти в храм, поучаствовать в службе и помолиться.

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской епархии Антоний Долгушин добавил, что онлайн-форматы допустимы лишь при болезни или изоляции, но не равны посещению храма.

«Может ли виртуальная свеча или часовня быть эквивалентом реального похода в церковь? Нет, с точки зрения Церкви, это не может быть эквивалентно. <…> Важно помнить, что молитва и жертва — это прежде всего внутреннее усилие и личное обращение к Богу, а не просто внешнее действие», — пояснил он.

По словам Долгушина, самая дешевая свеча в храмах епархии стоит 10 рублей и является формой пожертвования.

