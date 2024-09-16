«Как в аквариуме»: родители обеспокоены из-за стеклянных стен в школах Москвы

Родители переживают из-за стеклянных стен в школах столицы. По их мнению, такое дизайнерское решение может быть опасным для детей в случае нападения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жительница Раменок Елена написала в социальных сетях возмущенный комментарий. Она считает, что из-за стеклянных стен в каждой школе нужна своя Росгвардия для охраны.

«Там стены стеклянные в кабинетах — дети как в аквариуме! А в случае опасности даже невозможно спрятаться. Такие школы нельзя строить сейчас», — отметила Елена.

В столичном департаменте образования женщине объяснили, что каждое образовательное учреждение находится под основательной охраной. Везде есть ЧОПы, которые получают лицензию в Росгвардии. Сотрудники обучаются, сдают экзамены и постоянно проходят переаттестации.

На калитках школ установлены видеодомофоны, которые передают сигналы на пост охраны, тщательно контролируется не только вход, но и въезд в общеобразовательные учреждения. Также в зданиях есть металлодетекторы и кнопки экстренного вызова полиции.

В школах работает и строгий пропускной режим. У сотрудников есть электромагнитные пропуски. Чужие люди не смогут попасть на территорию. Обеспечение безопасности находится на постоянном контроле у администрации учреждения. Каждый день школы с проверками посещают сотрудники рабочей группы Координационного совета по комплексной безопасности образовательных учреждений и организаций.