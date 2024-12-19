Как украсить офис к Новому году: советы от декоратора

К Новому году многие компании стремятся создать в офисе праздничную атмосферу, чтобы поднять настроение сотрудникам. О том, как оформить свои рабочие пространства стильно и свежо, сообщила РИАМО декоратор Юлия Лапшинова.

Оформление офиса начинается с общей концепции. Важно учитывать стиль интерьера, корпоративные цвета и пространство, с которым вы работаете. Одним из трендов этого года являются монохромные композиции. Сейчас особенно в моде однотонные украшения, которые создают ощущение стиля и уюта. Золотой, серебряный, белый и глубокий зеленый — универсальные цвета, которые легко впишутся в любой офисный интерьер. На столах можно разместить небольшие композиции из веток и свечей, а стены украсить гирляндами теплого света.

«Не нужно перегружать офис яркими элементами. Вместо этого сделайте упор на лаконичные детали, которые подчеркнут праздничную атмосферу, но не будут отвлекать от работы. Например, в офисах с минималистичным дизайном хорошо смотрятся натуральные материалы: еловые ветки, шишки, деревянные игрушки и текстиль в теплых тонах», — отмечает декоратор.

Особое внимание стоит уделить местам, где сотрудники проводят перерывы. Эти пространства задают тон всему декору. Например, у входа можно поставить новогоднюю елку с минималистичными украшениями, а в зоне отдыха — добавить подушки и пледы с узорами. Для рабочих мест подойдет ненавязчивый декор: фигурки зверей, новогодние наклейки на стеллажи или снежинки на подставках для столов.

Важно помнить, что в офисе декор должен быть не только красивым, но и удобным. Например, гирлянды не должны мешать сотрудникам, а свечи лучше заменить на безопасные светодиодные варианты.

«Украшение офиса — это способ подарить команде ощущение праздника и сплоченности. Стильный и продуманный декор создает уют и поднимает настроение. <…> (Можно использовать — ред.) простые и универсальные украшения, которые смогут подойти к любому интерьеру: от светодиодных гирлянд и уютных пледов с узорами до игрушек в виде животных и диффузоров с ароматом ели», — подчеркнул директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

Продуманный декор поможет не только поднять мотивацию сотрудникам под конец года, но и оставить приятное впечатление у гостей. Ведь атмосфера праздника начинается с деталей, которые делают его ожидание особенно волшебным.