Как создать праздничную атмосферу и не разориться из-за декора: советы эксперта

Создание праздничной атмосферы в Новый год не обязательно требует больших затрат. Чтобы украсить дом стильно и уютно, можно воспользоваться несколькими простыми, но эффективными подходами. Об этом РИАМО сообщила декоратор Юлия Лапшинова.

Первое, с чего нужно начать, — планирование. Составьте список зон, которые хотите украсить, и определите, какие элементы нужны. Это поможет избежать ненужных трат и спонтанных покупок. Определите бюджет заранее, чтобы не выходить за рамки. Лучше всего инвестировать в качественные элементы, которые будут служить несколько лет. Например, универсальные гирлянды, декоративные композиции и елочные шары — такие вещи можно использовать каждый год, меняя лишь акценты. Это поможет снизить расходы в долгосрочной перспективе.

«Один из самых экономичных вариантов — создание украшений своими руками. Самодельные елочные игрушки, гирлянды из бумаги и ткани, подсвечники в прозрачных банках или вазах — это не только недорого, но и добавляет уникальности интерьеру. Вы можете использовать подручные материалы, такие как шишки или веточки, для создания декоративных композиций», — рассказала декоратор.

Еще один бюджетный способ декорирования — переработка старых украшений. Перекрасьте старые игрушки или используйте их для создания новых композиций. Смешивание новых и старых элементов позволяет создать индивидуальный стиль.

«Покупая подарки, заранее составьте список получателей и установите лимит на каждый подарок. Вместо дорогих вещей можно собрать наборы из более доступных, но приятных мелочей, например, косметики, аксессуаров, праздничной посуды или сладостей. Также сейчас доступны готовые подарочные наборы и адвент-календари, которые помогут значительно сократить предпраздничные траты, при этом даря получателю не меньше положительных эмоций от подарка», — добавил директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Создать новогоднюю атмосферу можно без больших расходов. Главное — разумно планировать и подходить к выбору декора с креативом. Подарить улыбку просто.