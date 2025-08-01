Как собрать ребенка в школу: что важно учесть и без чего не обойтись

Скоро 1 сентября, и родителям снова предстоит важная миссия — подготовить ребенка к новому учебному году. Помимо привычного списка канцелярии и формы, важно учитывать, как меняются привычки и предпочтения современных школьников. О том, на что действительно стоит обращать внимание при сборах, сообщил РИАМО директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров Modi Максим Кирьянов.

Первое, с чего стоит начать, — закупка письменных принадлежностей.

«Пенал — это не просто симпатичный чехол для ручек, это инструмент для того, чтобы приучить ребенка к порядку», — сказал эксперт.

Важно выбрать вместительный и удобный вариант, куда поместятся все необходимые вещи: ручки, карандаши, линейки и точилки. Но, помимо этого, пенал также должен нравиться ребенку, что позволит ему самовыражаться таким заметным для школьников аксессуаром.

Удобные тетради с плотной бумагой и качественной печатью — важный школьный атрибут. Они помогают лучше концентрироваться на учебе и дольше сохранять мотивацию на получение новых знаний. А обилие ярких дизайнов точно порадует юную творческую личность.

«Не стоит забывать и о гигиенических принадлежностях. В школу стоит брать с собой антисептик, влажные салфетки и расческу. У ребенка всегда должны быть под рукой базовые вещи, которые помогут чувствовать себя комфортно в течение учебного дня. А если эти предметы еще и будут в милой упаковке, то добавят красок и положительных эмоций школьной рутине», — отметил Кирьянов.

И, наконец, нельзя не продумать школьные наряды — и речь не про школьную форму и ее аналоги, а про аксессуары, которые помогут подчеркнуть ребенку его индивидуальность. Яркий брелок, стильный рюкзак, значки, стикеры, удобные ланчбоксы, эргономичная бутылка для воды — все это мелочи, но именно они создают настроение на весь учебный год. Школа не должна вызывать скуку. Добавьте в повседневность детей немного цвета и эмоций — это поможет ребенку адаптироваться и ходить в школу с удовольствием.

Подготовка к школе — это про заботу о комфорте, привычках и внутреннем состоянии ребенка. Уделяя внимание деталям, можно сделать начало учебного года легким, организованным и по-настоящему вдохновляющим.