Как сказать «нет» : Психолог ответила, как бороться со страхом отказывать

Первым шагом к решению проблемы, по мнению эксперта, является с признания того, что что-то не так. Если после чьей-то просьбы в чувствуете раздражение, отодвигаете собственные дела ради помощи другим и боитесь, что после отказа случится обида, вероятнее всего это говорит о сложностях с отстаиванием личных границ и отказам другим.

Как отметила специалист, изменения поведенческих привычек могут занять уйму времени. Для начала стоить убедиться в то, что каждый человек в праве говорить «нет», а отказ не является чем-то плохим и эгоистичным. Также стоит задуматься над тем, действительно ли человек не сможет справится с проблемой без помощи.

Во-вторых, Овчинникова заявила, что важно понимать, на что можно соглашаться, а на что — нет. Хорошим способом будет практика ассертивного общения, когда человек выражает свои чувства прямо. Для более свободного самопредъявления лучше изучить технику «я-сообщения». Затем модно начать предъявляться малыми желаниями, изучать окружение и прекращать общение с теми, кто пользуется безотказностью.

В заключение психолог предупредила о том, что если возникают трудности, важно не игнорировать свои чувства и обращаться за помощью к специалисту.