Как сделать удобрение для растений из крапивы

Настой из крапивы способен заменить множество покупных препаратов, поскольку в ее составе содержится богатый комплекс микроэлементов, необходимых для здорового роста и развития растений в саду, рассказали в «Общественной службе новостей» .

Главное богатство настоя — азот, критически важный для наращивания зеленой массы растений в первой половине вегетации.

Для настоя следует использовать только молодую крапиву, собранную до или в самом начале цветения. В этот период стебли и листья содержат максимальное количество азота и других полезных веществ.

Самый распространенный и эффективный рецепт предполагает использование только крапивы и воды. Наполните подготовленную тару измельченной крапивой примерно на половину или две трети объема. Залейте крапиву чистой водой. Общее правило: чем больше крапивы, тем концентрированнее и быстрее приготовится настой. Стандартным считается заполнение тары на ½ — 2/3 крапивой и долив воды почти до верха. Для более быстрого результата можно заполнить емкость крапивой на ¾.

Поставьте емкость в теплое, солнечное место. Идеальная температура — +20 °C и выше. Холод замедлит процесс.

Готовый настой перестает активно пениться при перемешивании. Жидкость меняет цвет с ярко-зеленого на темно-бурый, становится мутной.

Готовый крапивный настой — это концентрат, требующий обязательного разведения чистой водой перед использованием.