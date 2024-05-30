Как россияне проведут лето 2024: путешествия по РФ, пляжный отдых, саббатикал

Большая часть жителей РФ (40%) в этом году предпочитают дробить стандартные 28 дней отпуска на две равные части, 30% обычно ходят в один длинный отпуск. Также 27% делят отпуск на несколько частей, а 3% имеют другое количество дней оплачиваемого отдыха, сообщили РИАМО в агентстве Mediacom.Expert и сервисе для исследований Anketolog.ru.

Четверть респондентов (24%) обычно планируют отпуск за полгода и раньше, 18% — за три-пять месяцев, 24% — за два-три месяца. Также 20% намечают отпуск за месяц и позже, а 14% вообще предпочитают брать его спонтанно.

Что касается финансовой подготовки, большинство (63%) респондентов откладывают деньги на отпуск заранее. Не откладывают средства 30%, а 5% берут кредит или рассрочку.

59% россиян этим летом планируют путешествие по стране

Среди опрошенных, собирающихся в отпуск в этом году, 59% планируют поездку по России, 16% поедут за границу. Отдохнут в деревне или на даче 14%, а дома — 10%.

Наиболее популярные направления для отдыха по России — Краснодарский край (36%), Санкт-Петербург (17%) и Крым (16%). Также 13% планируют посетить Москву и Подмосковье, 11% поедут на Алтай, 10% — на Байкал, и еще 10% — в Карелию.

В десятку популярных маршрутов вошли Дагестан (7%), Калининград (7%) и Татарстан (6%).

В списке заграничных направлений наиболее популярны Турция (44%), Египет (21%), Таиланд (17%), ОАЭ (12%) и Куба (9%).

В целом 12% опрошенных готовы потратить на отпуск в этом году до 10 тыс. рублей на человека (в неделю). Около трети (31%) респондентов — 10-30 тыс. рублей, 20% — 30-50 тыс. рублей, 13% — 50-70 тыс. рублей. Также 7% планируют потратить 70-90 тыс. рублей на человека, еще 7% — 90-110 тыс. рублей, а 10% отметили сумму еще больше.

Большинство россиян предпочитают пляжный отдых

В целом 65% россиян обычно отдыхают в отпуске с семьей, и 16% — с любимым человеком. Кроме того, 9% предпочитают отдых с друзьями, и тоже 9% — в одиночестве.

61% опрошенных любят пляжный отдых на море. Многие (53%) предпочитают познавательный отпуск — с осмотром достопримечательностей, архитектуры, музеев и галерей.

Около трети (31%) выбирают оздоровительный отдых в санатории, а 27% — активный.

Что россияне думают о саббактикале?

За границей достаточно популярен и распространен феномен «саббатикала» — это длительный неоплачиваемый отпуск, который сотрудник берет для профессионального роста и личного развития. Саббатикал длится от нескольких месяцев до года.

Только 7% работающих россиян знают, что такое саббатикал, еще 18% что-то слышали о нем. Менее трети (30%) опрошенных смогли бы позволить себе длительный творческий отпуск в рамках своей деятельности.

7% отказались от отпуска в этом году

Самая распространенная причина такого решения — недостаток бюджета (51%). Еще треть (33%) направили сбережения на другое крупное приобретение. Более четверти (27%) не хотят идти в отпуск, а 16% — не могут по каким-либо причинам.