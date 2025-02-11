Как ребенок: россиянам ответили, как работает искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) стал привычным элементом нашей жизни, и его развитие привлекло внимание благодаря появлению генеративного ИИ, такого как ChatGPT. Профессор НИУ ВШЭ Владимир Клиньшов обсудил ключевые аспекты работы ИИ, его способности и возможные угрозы, сообщает pravda-nn.ru .

ИИ можно охарактеризовать как машину, способную выполнять задачи, которые требуют человеческого интеллекта. Этот процесс можно сравнить с обучением ребенка, который накапливает знания и начинает понимать правила, основываясь на собственных ошибках. ИИ использует машинное обучение, чтобы решать сложные задачи, начиная со сбора данных и заканчивая анализом закономерностей в них.

Работа ИИ проходит через несколько этапов, начиная с информационного сбора из различных источников. Далее данные обрабатываются, и ИИ «учится» на примерах, получая «поощрения» за правильные ответы и «наказания» за ошибки. Например, при обучении различению котов и собак, ИИ получает изображения, где обозначены темы, что помогает ему понимать, где какой объект.

Сложные задачи требуют более высоких математических моделей, использующих метод глубокого обучения, который позволяет ИИ выявлять множество характеристик данных. Для успешной работы ему необходимы большие объемы информации, мощные вычислительные ресурсы и четкие формулировки задач от человека.

Несмотря на обширные возможности ИИ в таких областях, как распознавание образов и обработка речи, Клиньшов подчеркнул, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить человеческое участие, особенно в сложных и многослойных взаимодействиях. Он уже сегодня находит применение в банках для оценки кредитных рейтингов, а также в искусстве для выявления поддельных произведений.

Искусственный интеллект находит применение и в медицине. Например, разработана система реабилитации, анализирующая движения пациента по видео для контроля правильности выполнения упражнений. Нижегородские ученые из ВШЭ и ПИМУ создали приложение для нейрохирургов, которое автоматически размечает рентгеновские снимки позвоночника, ускоряя диагностику и планирование операций.

«Наш продукт уже очень ждут. Разработчики ездят на конференции, рассказывают о помощнике, и ряд клиник выразили желание получить программу для использования в своей работе», — добавил Клиньшов.