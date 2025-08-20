Как распознать мошенников под видом благотворительности

Просьба перевести деньги на благотворительность на личные карты или электронные кошельки — главный сигнал о мошенничестве, считает попечитель фонда «Пари и Побеждай» Алина Лебедева, пишет «Газета.Ru».

Уточняется, что добросовестные фонды принимают пожертвования только через официальные банковские счета.

«Еще один признак мошенничества — требование внести сразу существенную сумму, например от 1 тыс. рублей. Настоящие фонды ценят любую помощь, даже самую маленькую. Опасаться стоит и тогда, когда от вас просят отправить СМС, пройти „верификацию“ или совершить другие странные действия ради доступа к информации о сборе. Часто это делается для кражи денег или личных данных», — поделилась Лебедева.

Фонд всегда следует проверять через реестр Минюста. У настоящих организаций есть регистрация, официальный сайт и открытые отчеты.

«В данном случае организации готовы предоставить все документы, показать, как используются средства, и ответить на любые вопросы. Если что-то вызывает у вас сомнения — лучше воздержаться от перевода и обратиться за консультацией к специалистам», — заключила попечитель фонда.