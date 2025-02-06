Как провести научное выступление: на сайте «Знание. Наука» сделали мастер-лекции

Библиотека мастер-лекций представлена на сайте «Знание. Наука» . Там каждый просветитель найдет все необходимое для создания выступлений.

Можно посмотреть, какие лекции входят в топ, или подобрать их по памятным датам.

Для создания собственной лекции следует сначала выбрать тему, перейти на платформу Interum, подготовиться к выступлению перед аудиторией, запланировать для лекции дату и время, повести ее, а в конце — поделиться впечатлениями и фотографиями.

Также можно собрать обратную связь со слушателей с помощью QR-кода, который есть в презентации к лекции.

Например, лекция «Умные лекарства XXI века» рассчитана на 40 минут. В ней выступающий должен затронуть следующие темы: идея Пауля Эрлиха о лекарствах, которые находят и поражают только больные клетки, сегодня воплощенная в таргетной терапии; революция доставки лекарств по организму, которые активируются только в целевых клетках, минимизируя побочные эффекты и делая лечение точным и безопасным; роль мультидисциплинарности, то есть умные лекарства создаются усилиями химиков, биологов, физиков и IT-специалистов.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, которая проводит в стране просветительскую работу, формирует интеллектуальный контент, организует и проводит бесплатные лекции и мероприятия в сфере воспитания, соцподдержки и соцзащиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

8 февраля отмечается День российской науки. Дата связана с 8 февраля 1724 года. Именно тогда указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I была основана Академия наук. Россия стала первой страной, где разработали учение о биосфере, открыли периодическую систему химических элементов, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, совершен первый полет человека в космос и многое другое.