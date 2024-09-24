Как прошли похороны единственного сына Ирины Понаровской: все знакомые в шоке

Сегодня в Храме иконы Божией Матери «Знамение» состоялось прощание с единственным сыном Ирины Понаровской, который был рожден певицей от джазового музыканта Вейланда Родда. На него пришел звездный дизайнер Джемал Махмудов, который был однокурсником Энтони. Они вместе учились в МГТУ им. Н. А. Косыгина. Мужчина рассказал о том, как прошли похороны, сообщает kp.ru .

«Было очень грустно. Невозможно видеть, как мать, которая боготворила своего сына, хоронит его», — отметил Джемал Махмудов.

Несмотря на напряженный график гастролей, Ирина Витальевна всегда оставалась на связи с Тони и заботилась о нем, вспомнил он. По его словам, уход Тони — это ужасная утрата для семьи и для Ани, но жена проявляет удивительную стойкость. Джемал пребывает в растерянности и удивляется, как она стойко справляется.

Что касается мамы, Ирины Витальевны, по словам Махмудова, она «высохла от слез». Артистка очень тяжело переживает уход из жизни сына и мужчина не уверен, оправится ли она. По его словам, она рыдала, целовала и гладила сына. В ней было настолько много печали и горя, что, увидев ее, Джемал и сам начал рыдать.

Причина смерти Энтони остается неизвестной. По словам его однокурсника, все знакомые пребывают в шоковом состоянии. Мужчина вел здоровый образ жизни, занимался спортом и не имел проблем со здоровьем.

Джемал запомнил своего друга как очень креативного художника и ювелира, доброго, душевного и ранимого человека, который все принимал близко к сердцу.