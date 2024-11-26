Как продвигаются инфраструктурные проекты в Самарском регионе

В области предстоит строительство трех объектов для сортировки отходов с общей мощностью 175 тысяч тонн в год. 25 ноября обсуждались вопросы, связанные с развитием системы управления твердыми коммунальными отходами, в том числе детали инвестиционных проектов, в которых приняли участие генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, передает пресс-служба РЭО.

«В Самарском крае реализуются проекты по обращению с отходами, которые помогут региону достичь целей национального проекта „Экология“. Среди них объекты в Большечерниговском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах, которые внедряются по уже заключенным концессионным соглашениям. В ходе недавней встречи обсуждались тонкости этих проектов, а также планы на будущие инициативы в сфере обращения с ТКО. Финансирование будет обеспечено РЭО через льготные займы», — рассказал Денис Буцаев.

В Большечерниговском районе будет создан комплекс для обращения с отходами с мощностью переработки 30 тысяч тонн в год. Планируется, что в первом квартале 2025 года начнется выпуск облигаций РЭО для финансирования объекта, а строительство может стартовать уже на следующий год.

Общая мощность всех объектов в Большечерниговском, Хворостянском и Кинель-Черкасском районах составит 175 тысяч тонн. Стоимость этих проектов оценивается в 5,174 млрд рублей, из которых заем РЭО составляет 3 млрд рублей.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы улучшения территориальной схемы с поддержкой РЭО.

«Одной из приоритетных задач является разработка новой территориальной схемы обращения с отходами. В действующей схеме наблюдается завышение объемов