Жителям Павловского Посада рассказали о средствах индивидуальной мобильности

Полицейские в рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма посетили пункты прокатов средств индивидуальной мобильности. Обратили внимание взрослых на то, что необходимо постоянно контролировать поведение школьников во время прогулок.

Также автоинспектор разъяснил правила безопасного поведения на дорогах, рассказали, где их могут поджидать «дорожные ловушки». Всем участникам профилактической беседы были розданы информационные листовки, о пользе световозвращающих элементов на одежде, особенно в темное время суток, а также по правилам пользования средств индивидуальной мобильности.

«Сейчас средства индивидуальной мобильности становятся всё популярнее. В летнее, каникулярное время много молодежи можно встретить на улицах города на самокатах. Важно не просто уметь им управлять, но и знать правила дорожного движения. Самое главное — беречь свою жизнь и жизнь окружающих. Именно об этом мы сегодня и поговорили с гостями парка», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.