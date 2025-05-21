Лектор Зинкевич: баллы за волонтерство могут стать решающими при поступлении

Лектор Общества «Знание», руководитель медиаотдела благотворительной организации «Анна Помогает» Алена Зинкевич рассказала, что волонтерская деятельность становится все важнее и важнее при поступлении. Эксперт рассказала, почему так ценно участие в добровольческих проектах и какие навыки ценят университеты, сообщает «ФедералПресс» .

На сегодняшний день баллы за волонтерство демонстрируют социальную зрелость абитуриентов и широкий спектр приоритетных навыков. Согласно проведенным исследованиям, волонтеры отличаются активной жизненной позицией и развитыми soft skills (мягкими навыками).

Вузы, в свою очередь, очень заинтересованы в активных и целеустремленных студентах, способных не только усваивать знания, но и привносить свой вклад в жизнь университета и общества. Волонтерство способствует развитию социальной ответственности, организационных навыков, коммуникабельности, творческого подхода и лидерских качеств.

Затем при поступлении ВУЗ будет начислять дополнительные баллы за волонтерскую деятельность, причем оцениваться будет факт участия, его продолжительность, значимость и результаты. Перечень индивидуальных достижений, которые будут учитываться при поступлении в опресненное учебное заведение, устанавливается вузами самостоятельно.

Таким образом, волонтерская активность дает поступающим реальное преимущество. Эти баллы также могут стать решающими в конкуренции баллов ЕГЭ и поспособствовать поступлению на бюджет.