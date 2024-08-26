Как подготовиться к школе: советы детям и родителям от лыткаринского учителя

До конца лета остаётся считанные дни, а это значит, что уже пора начать готовиться к учебному году. Учительница начальных классов Лыткаринской гимназии № 4 рассказала о подготовке к школе, сообщили в администрация городского округа Лыткарино.

В первую очередь школьникам стоит пересмотреть свой порядок дня. Если речь идёт о совсем маленьких учениках, то они должны ложиться спать в 9-10 вечера. Так они смогут полноценно отдохнуть, и уже к началу учебного года, безболезненно вставать ранним утром. За 2 часа до сна советуют исключить все гаджеты.

«Поэтому замените гаджеты на книги и прочтите ребёнку сказку. Создайте для него спокойную, умиротворяющую обстановку», — отметила учительница начальных классов гимназии № 4 Елена Пилихина.

Также при подготовке к школе ученикам стоит повторить пройденный материал. Для учеников начальных классов всё индивидуально: кому-то достаточно вспомнить написание букв, а кому-то — повторить таблицу умножения. Не стоит забывать о чтении, а также можно развить мелкую моторику: что-то слепить из пластилина или построить фигуру из конструктора.

Подготовка к школе не обходится и без обновлений гардероба и канцелярии. На сайте каждой школы вывешивается список необходимых вещей для поступления в школу.

«Гимназия № 4 уже выложила у себя на сайте перечень нужных первоклассникам принадлежностей. На каждом родительском собрании учитель напоминает, что пригодится детям. Для многодетных малоимущих семей муниципалитет предоставляет пособие. Также по поручению губернатора все первоклассники, воспитывающиеся в семьях с низкими доходами, получают рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями», — рассказала Елена Пилихина.

Для старшеклассников наступает время серьёзных решений. Им предстоит определиться со сдаваемыми предметами и институтом. Преподаватель рекомендует обращать внимание на свои интересы. Также можно изучать сайты с отзывами про обучение в том или ином институте, задавать вопросы выпускникам прошлых лет.

Для тех, кто только готовится к поступлению в школу, советуют посещать дефектологические кружки. Там можно проверить и поставить звукопроизношение.

«К сожалению, сейчас среди поступающих в первый класс много таких детей, у которых неправильно стоят звуки. Это исправляется занятиями с логопедом или дефектологом. Ещё рекомендую развивать мелкую моторику», — отметила учитель.

Преподаватели отдают предпочтение подготовке всестороннего развития ребёнка: умение рисовать, лепить, конструировать. Отвечать на поставленные вопросы не односложно, а целыми предложениями. Уметь рассказывать сказки, идти на диалог со взрослым человеком.

«Город Лыткарино предоставляет множество возможностей для подготовки ребёнка к первому классу. Гимназия № 4 тоже предлагает подготовку к школе», — сказала Елена Пилихина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ № 1 в городском округе Королев, которая должна открыться в 2025 году. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил Воробьев.