Как общественные запросы превращаются в законодательные инициативы

На протяжении двух десятилетий Общественная палата России находится в непрерывном диалоге с гражданами и органами государственной власти для достижения системных изменений и справедливых решений для всех. В ходе своей работы члены ОП РФ аккумулируют и анализируют запросы общества, выявляя болевые точки и проблемные зоны, и предлагают комплексные решения для улучшения условий жизни граждан, говорится на сайте Общественной палаты РФ.

За 20 лет Общественная палата России стала полноправным участником законотворческого процесса, несмотря на отсутствие официально закрепленного права на законодательную инициативу. Являясь уникальным гражданским институтом, ОП РФ стала катализатором общественных дискуссий, поднимая на повестку дня самые острые вопросы, волнующие россиян.

«Эксперты на протяжении многих лет выступали с предложением наделить Общественную палату России правом законодательной инициативы. По мнению членов ОП РФ, которое в том числе основывается на многочисленных практических примерах, Общественная палата Российской Федерации обладает достаточными ресурсами для реализации важных гражданских инициатив и вывода их в законодательную плоскость», — отмечает заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

С 2008 года Общественная палата ведет работу по совершенствованию института ОНК. Благодаря усилиям членов ОП РФ Марии Каннабих, Валерия Фадеева, Александра Воронцова, Анатолия Кучерены система общественного контроля за обеспечением прав граждан в местах принудительного содержания вышла на качественно новый уровень.

Также в 2016 году Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снять все барьеры для развития волонтерства и призвал Общественную палату Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) подготовить план мероприятий по развитию волонтерского движения. При активном участии членов ОП РФ была разработана и принята Концепция развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года.

Документ охватил развитие волонтерства в различных профессиональных и социальных группах, включая корпоративное добровольчество в рамках социальной ответственности бизнеса.

Система здравоохранения и меры социальной поддержки всегда оставались важным вектором развития России, и 6 марта 2019 года президент РФ подписал Федеральный закон № 18 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи», принятия которого активно добивались члены ОП РФ.

В условиях пандемии ОП РФ оперативно отреагировала на вызовы, с которыми столкнулись социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО). С марта по май 2020 года Палатой были предложены меры поддержки, которые нашли отражение в поручениях Президента и соответствующих нормативных правовых актах.

Начиная с 2021 года, ОП РФ принимала активное участие в работе Минтруда России над проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов». В частности, в 2021 году на площадке Палаты была проведена общественная экспертиза документа, а в декабре 2023 года закон был официально принят.